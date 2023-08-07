В городе Великие Луки готовятся к открытию памятника Иосифу Виссарионовичу Сталину!

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bs59

вы бы не писали что не понимаете наслушались либерастов лжецов советская армия потеряла 11,5 млн человек, немецкая до конца 1944 года 9.5 млн потом они просто перестали считать потери так как им было уже все равно!причем чтобы вы знали в потери учитывали только призванных с территории германии потери австрийцев чехов французов поляков и солдат дивиий европейских ССне считали никто не заносил в потери Германии норвежцев шведов датчан из дивизии сс викинг бельгийцев из бригады Валония хохлов из Галичины эстонцев и латышей кстати поляков служило в вермахте 300000 и французов тоже! так что без учета 1945 года армия германии потеряла 14,5 млн солдат и офицеров! так что засунь себе в жопу либераст свою сплетню про аши потери и еще если я тебя встречу крыса то ты сука лживая будешь до конца жтизни есть через трубочку понял гандон?