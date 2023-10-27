Медвежий угол
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Медвежий угол

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Ллойд Остин: Россия вышла за рамки допустимого - заблокировав американский самолет

Ллойд Остин: Россия вышла за рамки допустимого - заблокировав американский самолет

Politiki.net Это наверное все таки больше чем мания - это "комплекс бога". Вдуматься только - американцы на боевом самолете, подлетают к нашим границам, проводят разведку - не факт, что не имеют желания нарушить эту самую границу, а Россию обвиняют в том, что мы пресекли подобные действия.

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Комментарии
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Роза ИксановаГабун
так под руководством главного шизика США не мудрено всем стать такими
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1 д.
фМ
фуат Мухамадиев
Когда до этого всю жизнь считал себя наездником на осле, очень тяжело самому &quot;примерить&quot; участь осла.  Увы , как говорил известный персонаж из кинофильма &quot; Свадьба в Малиновке &quot;, власть опять меняется, и очень похоже, не в пользу американцев и их холуев.
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1 д.
Михаил Пантюхин
Этому Лелику Остину пора обратиться за помощью в ихнею доморощенную BLM!!! Я так понимаю он их адепт епт, они ему точно помогут! А по правде, нужно бы нашему летчику, не только отключить этого летучего пиндоса, но ещё и помочиться, как было давеча на беспилотник над чёрным морем, думаю, что памперс оф пиндостан прошёл бы свою серьёзную проверку, я бы не позавидовал этому летучему дерьму оф пиндостан!!!!
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1 д.

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