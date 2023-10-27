Ллойд Остин: Россия вышла за рамки допустимого - заблокировав американский самолет

Когда до этого всю жизнь считал себя наездником на осле, очень тяжело самому "примерить" участь осла. Увы , как говорил известный персонаж из кинофильма " Свадьба в Малиновке ", власть опять меняется, и очень похоже, не в пользу американцев и их холуев.

Михаил Пантюхин

Этому Лелику Остину пора обратиться за помощью в ихнею доморощенную BLM!!! Я так понимаю он их адепт епт, они ему точно помогут! А по правде, нужно бы нашему летчику, не только отключить этого летучего пиндоса, но ещё и помочиться, как было давеча на беспилотник над чёрным морем, думаю, что памперс оф пиндостан прошёл бы свою серьёзную проверку, я бы не позавидовал этому летучему дерьму оф пиндостан!!!!