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Забудьте слово "страх"! Почему Россия обязательно выдержит экзамен, устроенный ополчившимся на нас Западом

Забудьте слово "страх"! Почему Россия обязательно выдержит экзамен, устроенный ополчившимся на нас Западом

Как русские люди, пережившие в юности развал СССР, перестали бояться нового государственного распада и угроз западных "партнеров", вновь поверив в силу Родины и ее Армии Сегодня Россия и весь наш народ сдают экзамен на прочность, давая ответ на вопрос, способны ли мы, дети, внуки и правнуки победителей нацизма, противостоять колоссальному внешнему давлению англо-саксонской цивилизации и ее попыткам разрушить, извратить и испоганить всё, что было дорого многим поколениям наших предков? Страны Европы, за малым исключением, этого испытания не выдержали, превратившись в лишенные даже подобия самостоятельности политические придатки "мира свободы демократии", где ныне правят ложь, лицемерие и тотальное неприятие "неправильных" взглядов.

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