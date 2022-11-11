В УМВД России по Забайкальскому краю подведены итоги регионального отборочного этапа Всероссийского конкурса детских рисунков «Мои родители работают в полиции».
Популярные статьи
- Северный флот вывез весь металлический мусор, собранный экологическим подразделением на острове Кильдин
- В Тольятти Самарской области почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей
- Посылку участникам спецоперации на Украине передало уссурийское предприятие теплосетей
Свежие комментарии