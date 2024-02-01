Почему США не устранили Хомейни

В 1991 США сравнительно легко и при помощи сателлитов расправились с ослабленной длительной ирано-иракской войной армией Саддама, а спустя 22 года захватили и по сути уничтожили его страну, позарившись на ее ресурсы; возможен ли был подобный сценарий в Иране.