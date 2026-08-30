Форвард «Металлурга» Силантьев про НХЛ: «Желание есть. Задача – становиться лучше и прогрессировать»

Форвард « Металлурга » Дмитрий Силантьев заявил, что хотел бы попробовать свои силы в НХЛ. В прошлом сезоне он провел 53 матча в Fonbet КХЛ и набрал 45 (20+25) очков.
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