Реплика о Залужном, учебниках НАТО и перспективах Запада

ч

чвсатпкьл

Вот для чего продолжаются боевые действия по его мнению, цитата Залужного из интервью данное The Economist. (An interview with General Valery Zaluzhny, head of Ukraine’s armed forces) Все, что мы сделали, когда началась крупномасштабная агрессия, - это применили не только наши знания, которые у нас уже были в 2014 году, но и навыки и опыт, которые мы приобрели с тех пор. И самый важный опыт, который у нас был, и который мы исповедовали почти как религию, заключается в том, что русских и любых других врагов нужно убивать, просто убивать, и, самое главное, мы не должны бояться это делать. И это то, что мы делаем. https://www.economist.com/zaluzhny-transcript