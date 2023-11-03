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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Валентин Воробьев
    Ну и в футболе тоже - ТВ российские матчи зачатую не кажут. А вместо этого Ла-лига, АПЛ, как будто россияне поголовно...Нужно избавляться...
  • Галина Смирнова
    Короче - гуд байден, америка)))Нужно избавляться...
  • Геннадий Кресов
    Залужный - должен жить за лужей. Лужей В.В. Путин называет океан. Думаю мысль ясна. Нахапать денег и за лужу. )))Реплика о Залужно...

Реплика о Залужном, учебниках НАТО и перспективах Запада

Реплика о Залужном, учебниках НАТО и перспективах Запада

Все приличные люди высказались о вышедшем намедни авторском эссе самого бестолкового полководца современности, главкома всехуторских збройных сил Валеры Залужного, являющимся большим поклонником нашего начальника генштаба генерала Герасимова.

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
Вот для чего продолжаются боевые действия по его мнению, цитата Залужного из интервью данное The Economist. (An interview with General Valery Zaluzhny, head of Ukraine’s armed forces) Все, что мы сделали, когда началась крупномасштабная агрессия, - это применили не только наши знания, которые у нас уже были в 2014 году, но и навыки и опыт, которые мы приобрели с тех пор. И самый важный опыт, который у нас был, и который мы исповедовали почти как религию, заключается в том, что русских и любых других врагов нужно убивать, просто убивать, и, самое главное, мы не должны бояться это делать. И это то, что мы делаем. https://www.economist.com/zaluzhny-transcript
An interview with General Valery Zaluzhny, head of Ukraine’s armed forces
The Economist
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1 д.
НЭ
Наталья Эрнст
Wunderwaflü просит. На ядерную бомбу намекает. Мразь
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1 д.
Геннадий Кресов
Залужный - должен жить за лужей. Лужей В.В. Путин называет океан. Думаю мысль ясна. Нахапать денег и за лужу. )))
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11 час.

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