В CD Projekt RED захотели сделать Цири протагонистом игры "Ведьмак" 9 лет назад

Разработчики "Ведьмака 4" раскрыли причины, по которым Цири стала главной героиней продолжения. По словам продюсера проекта Малгожаты Митреги, выбор Цири был "органичным и логичным", так как первые обсуждения этого решения начались еще девять лет назад, после выхода третьего "Ведьмака".