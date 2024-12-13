Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 457 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Путря
    Подожди, Малорджо! Эти сучки подберутся поближе, и тебя обблюют ! А ты утрешься, и дальше трындеть пойдешь. Срать они...В Швейцарии назва...
  • Алекс Архипов
    Даже лучше стало?Меркурис: удары В...
  • Андрей Васильченко
    Через мясорубку можно пропускать говядину, конину, курятину или человечину. Мясорубка виновата в преступных действиях...Доступ к мессендж...

В CD Projekt RED захотели сделать Цири протагонистом игры "Ведьмак" 9 лет назад

В CD Projekt RED захотели сделать Цири протагонистом игры "Ведьмак" 9 лет назад

Разработчики "Ведьмака 4" раскрыли причины, по которым Цири стала главной героиней продолжения. По словам продюсера проекта Малгожаты Митреги, выбор Цири был "органичным и логичным", так как первые обсуждения этого решения начались еще девять лет назад, после выхода третьего "Ведьмака".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх