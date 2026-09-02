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Регионы России

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Банк России учтет последствия атак на инфраструктуру маркетплейсов при решениях по ключевой ставке

Банк России учтет последствия атак на инфраструктуру маркетплейсов при решениях по ключевой ставке

Банк России планирует учитывать последствия атак дронов на производственную и логистическую инфраструктуру маркетплейсов при принятии решений по ключевой ставке.

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