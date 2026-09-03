'Low Hire, Ho Fire' Economy Confirmed By Latest Jobless Claims Data The number of Americans filing for unemployment benefits for the first time remains near multi-decade lows at 206k last week in line with expectations and flat to the prior month.
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