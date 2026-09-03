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Zero Hedge

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'Low Hire, Ho Fire' Economy Confirmed By Latest Jobless Claims Data

'Low Hire, Ho Fire' Economy Confirmed By Latest Jobless Claims Data

'Low Hire, Ho Fire' Economy Confirmed By Latest Jobless Claims Data The number of Americans filing for unemployment benefits for the first time remains near multi-decade lows at 206k last week in line with expectations and flat to the prior month.

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