Слободчиков: В 2023 году в Москве возводилось 100 уникальных объектов

По итогам 2023 года в Москве ввели в эксплуатацию 22 уникальных объекта. Всего под надзором Комитета государственного строительного надзора города Москвы находилось строительство 98 подобных объектов площадью 11,3 миллиона квадратных метров.
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