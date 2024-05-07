В аграрном комитете Госдумы поддержали предложение губернатора Гладкова обсудить усиление защиты сельхозпредприятий средствами РЭБ

Глава региона выступил с такой инициативой после очередной атаки беспилотниковВ аграрном комитете Госдумы поддержали предложение губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова обсудить усиление защиты сельхозпромышленных комплексов средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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