Фанфик Три богатыря: Великое перепутывание

Тихое утро в Киеве началось с крика, но не боевого, а отчаянного, похожего на вопль раненого вепря. Крик доносился из княжеских покоев, и уже через мгновение Тихон вылетел оттуда с выпученными глазами, бормоча что-то про «князь сошёл с ума».