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Фанфик Три богатыря: Великое перепутывание

Фанфик Три богатыря: Великое перепутывание

Тихое утро в Киеве началось с крика, но не боевого, а отчаянного, похожего на вопль раненого вепря. Крик доносился из княжеских покоев, и уже через мгновение Тихон вылетел оттуда с выпученными глазами, бормоча что-то про «князь сошёл с ума».

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