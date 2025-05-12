Пожар на месторождении Харампурнефтегаз привел к обрушению нефтяной вышки Пожар начался вечером 10 мая на объекте, где компания «Белоруснефть-Сибирь» проводила работы.
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Пожар на месторождении Харампурнефтегаз привел к обрушению нефтяной вышки Пожар начался вечером 10 мая на объекте, где компания «Белоруснефть-Сибирь» проводила работы.
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