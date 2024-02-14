Петрозаводская епархия раскритиковала за язычество «Гиперборею» и праздник Кегри

В церкви увидели в популярных праздниках насмешку над христианством. Неожиданная публикация появилась на официальном сайте Карельской епархии 13 февраля сразу после завершения в Петрозаводске праздника «Гиперборея».
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