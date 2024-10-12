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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Синнер о том, что гарантировал себе первую строчку по итогам года: «Это произошло во время турнира, так что сейчас я об этом даже не думаю»

Синнер о том, что гарантировал себе первую строчку по итогам года: «Это произошло во время турнира, так что сейчас я об этом даже не думаю»

Он обыграл Томаша Махача – 6:4, 7:5. – Что вы должны были сделать, чтобы он не повторил результат вчерашнего матча с Алькарасом? – Мы все видели, насколько он талантливый и мощный игрок.

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