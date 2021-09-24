При равных условиях предпочитаю брать на работу мам-одиночек

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫРаботаПри равных условиях предпочитаю брать на работу мам-одиночек Я занимаюсь подбором кадров в трех компаниях, уже четырнадцать лет работаю в данной сфере, поэтому есть богатый багаж опыта.Вернуться к статье72НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ЗолотаревДевушка с двумя детьми - это диагноз, причем и автораЭлина МорозоваДействительно. Чем меньше детей, тем баба здоровей)Александр ЗолотаревМинимум с двумя детьми это женщина. Но не девушка! Девушка от дева, девственница. Называя девушками рожавших женщин умышленно преследуют цель "стереть" эту разницу, уровняв на брачно - сексуальном рынке женщин с детьми и девушек без детей. Кто не в теме тот разницы не понимает, отсюда все и проблемы в последующем. Ну а настоящему мужику баба в самый раз, ибо она его ровня.Элина МорозоваА девственница бездетная лет в 50-60- девушка?ДенисКто-то предпочитает баб одиночек, другая доросла до должности руководителя. Дисциплина, работоспособность, многозадачность и т.д. Мы сосайтовцы должны им в ладоши хлопать и кричать ура? ))) Статья ни о чём и непонятно для кого выложена. Коту делать нечего, так он яйца лижет. Элине делать нечего, так она всякие помои из инета тащит на сайт.)))ВВоробейМожно предположить, что это - аргумент против идеи, что разрушающие свои семьи женщины - "редиски".ДенисВ статье это не говорится, а так дофантазировывать я не умею.)))Комментировать
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