Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил_
    Ситуация ненормальная -- надо как-то её разруливать. Жена слишком много взяла на себя. Может, начать с того, что уста...Муж и так получае...
  • Денис
    В статье это не говорится, а так дофантазировывать я не умею.)))При равных услови...
  • Юрий Викторович Рыбаков
    ... и вот в этом случае - полностью согласен с вамиКому помешали раз...

При равных условиях предпочитаю брать на работу мам-одиночек

При равных условиях предпочитаю брать на работу мам-одиночек

Я занимаюсь подбором кадров в трех компаниях, уже четырнадцать лет работаю в данной сфере, поэтому есть богатый багаж опыта.

Вернуться к статье
72
Обсудить
Александр Золотарев
Девушка с двумя детьми - это диагноз, причем и автора
Элина Морозова
Действительно. Чем меньше детей, тем баба здоровей)
Александр Золотарев
Минимум с двумя детьми это женщина. Но не девушка! Девушка от дева, девственница. Называя девушками рожавших женщин умышленно преследуют цель "стереть" эту разницу, уровняв на брачно - сексуальном рынке женщин с детьми и девушек без детей. Кто не в теме тот разницы не понимает, отсюда все и проблемы в последующем. Ну а настоящему мужику баба в самый раз, ибо она его ровня.
Элина Морозова
А девственница бездетная лет в 50-60- девушка?
Денис
Кто-то предпочитает баб одиночек, другая доросла до должности руководителя. Дисциплина, работоспособность, многозадачность и т.д. Мы сосайтовцы должны им в ладоши хлопать и кричать ура? ))) Статья ни о чём и непонятно для кого выложена. Коту делать нечего, так он яйца лижет. Элине делать нечего, так она всякие помои из инета тащит на сайт.)))
Воробей
Можно предположить, что это - аргумент против идеи, что разрушающие свои семьи женщины - "редиски".
Денис
В статье это не говорится, а так дофантазировывать я не умею.)))

Картина дня

наверх