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Калужские новости

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Россияне готовы доверить искусственному интеллекту контроль «вредных покупок»

Россияне готовы доверить искусственному интеллекту контроль «вредных покупок»

Каждый седьмой россиянин (14%) готов позволить алгоритмам искусственного интеллекта блокировать его попытки купить себе какие-либо вредные для его здоровья продукты и услугиКаждый седьмой россиянин (14%) готов позволить алгоритмам искусственного интеллекта блокировать его попытки купить себе какие-либо вредные для его здоровья продукты и услуги.

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