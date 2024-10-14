Россияне готовы доверить искусственному интеллекту контроль «вредных покупок»

Каждый седьмой россиянин (14%) готов позволить алгоритмам искусственного интеллекта блокировать его попытки купить себе какие-либо вредные для его здоровья продукты и услугиКаждый седьмой россиянин (14%) готов позволить алгоритмам искусственного интеллекта блокировать его попытки купить себе какие-либо вредные для его здоровья продукты и услуги.