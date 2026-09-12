«Это глубокая травма из детства»: как люди становятся патологическими лжецами

Каждый человек иногда врет, но есть те, чья фантазия превращается в болезнь. Врач-психиатр Республиканской клинической психиатрической больницы Татарстана Оксана Захарова рассказала «Татар-информу» о том, что к этому приводит, как распознать патологического лжеца и можно ли отучить его рассказывать небылицы.