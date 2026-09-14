Ученые: пирамида Хеопса может содержать код, раскрывающий истинное назначение сооружения

Многотонные каменные блоки Великой пирамиды в Гизе могут скрывать главное послание своих создателей во внешних геометрических пропорциях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Устройство дома п...
- Китайцы посчитали...
- Болельщица станце...
В принципе везде все зашифровано, потому что мир строится по параметрам золотого сечения. Иначе у людей было по одной ноге, двух, трех и четырех. А кого-то шея как у жирафа или хобот. Так что если вы возьмете комара и начнете его измерять, как египетскую пирамиду, тоже откроете массу закономерностей - расстояние до Солнца, до Марса, до Венеры и еще хрен знает до чего...
ВО БЛЯ..Отнечего делать из пальца высосали ещё сенсацию как бы...Жаль Хеопс об этом так и не узнал...
Ну, исследования такого рода уже проводились- и не раз! И ведь всегда в какой- то цифре угадывалось великое космологическое значение!
До своего логического финиша довел эту идею наш русский математик (не помню фамилию. Уж поройтесь в интернете сами). Он взял размеры пирамиды Хеопса, затем перевел из метрической системы в поллитровую- то есть, все размеры выразил через размер бутылки водки- и получил просто потрясающие результаты!
В Пирамиде оказались зашифрованы радиус Земли, расстояние до Солнца (выраженное все в тех же поллитровках), константы Пи, Больцмана, Кельвина, число Авогадро и многое другое!
Нет никаких сомнений, что дальнейшие исследования выявят еще больше вот таких всемирных констант.