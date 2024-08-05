Симоньян: в Россию вернулись люди, для которых верность присяге не пустой звук

Благодаря обмену заключенными в Россию вернулись патриоты, а уехали их противоположности. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила об этом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», сообщило РИА «Новости».
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