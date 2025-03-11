Блинкена и экс-помощника Байдена Салливана лишили доступа к секретным данным

Global Look Press / Chris Kleponis - Pool via CNP / Keystone Press Agency Глава Нацразведки США Тулси Габбард лишила допуска к секретным данным бывшего госсекретаря Штатов Энтони Блинкена и экс-помощника Джо Байдена Джейка Салливана.
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