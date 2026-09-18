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ИА Регнум

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КСИР сообщил о поражении танкера при попытке пройти Ормузский пролив

КСИР сообщил о поражении танкера при попытке пройти Ормузский пролив

Танкер Trend под флагом Того атаковали при попытке пройти через Ормузский пролив. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана.

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