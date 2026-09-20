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Явка, сбои и провокации на выборах в Госдуму: важные заявления Памфиловой 20 сентября

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова провела брифинг о ходе голосования и избирательного процесса 20 сентября.

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