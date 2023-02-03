Шестеркин о Матче звезд НХЛ: «Если бы 10 лет назад сказал Сорокину, что мы оба там будем, он бы ответил: «Да ладно, шутишь»

Игорь Шестеркин высказался о совместном участии в Матче звезд НХЛ с Ильей Сорокиным. Вратари «Рейнджерс» и «Айлендерс» будут представлять сборную Столичного дивизиона.
Популярные статьи
- Фетисов подарил Атомфлоту свитер сборной СССР с автографом: «Лучшему в мире – дальнейшего лидерства. Горжусь вами»
- Виктория Сливко: «Я надеюсь, что нас допустят к международным соревнованиям. Уже нет разницы, как это произойдет: хоть бы как‑нибудь, но главное там»
- Джокович разрыдался на трибунах вместе с командой после победы на Australian Open
Свежие комментарии