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Шестеркин о Матче звезд НХЛ: «Если бы 10 лет назад сказал Сорокину, что мы оба там будем, он бы ответил: «Да ладно, шутишь»

Игорь Шестеркин высказался о совместном участии в Матче звезд НХЛ с Ильей Сорокиным.  Вратари «Рейнджерс» и «Айлендерс» будут представлять сборную Столичного дивизиона.

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