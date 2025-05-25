В июне пенсионерам выплатят сразу две пенсии: кого ждёт дополнительное пособие и почему Ирина ВальковаВ России в июне текущего года ожидается необычная ситуация для части пенсионеров — им будет выплачено сразу две пенсии.
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