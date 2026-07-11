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Metro Москва

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Детский день в Музее космонавтики: 5 причин прийти 11 июля

Детский день в Музее космонавтики: 5 причин прийти 11 июля

11 июля в Музее космонавтики пройдёт Детский день. Вас ждут лекция "Космонавтика вчера и сегодня", мастер-класс "Космическая живопись", показ мультфильма "Цветняшки", квиз "Окунаемся в космонавтику" и уникальная экспозиция с более чем 7 тысячами экспонатов.

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