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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность WWF в России

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность WWF в России

Всё идёт по плану."Согласно инсайдерской информации, признание деятельности Greenpeace нежелательной в РФ может быть распространено и на другие «зелёные» НПО, включая Всемирный Фонд дикой природы (WWF)* — созданную при содействии клана Рокфеллеров и британской королевской семьи международную природоохранную организацию с консультативным статусом при ЮНЕСКО и в этом качестве с начала 1990-х годов оказывающую влияние на правоприменительный режим в ряде российских природных заповедников, а также известную как «инкубатор» антропогенной теории глобального потепления, которая недавно была поставлена под сомнение структурами РАН", - сообщила в минувшем мае Служба безопасности "День".

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