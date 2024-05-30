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В Прикамье построят объезд у рухнувшего моста в течение 10 дней

В Прикамье построят объезд у рухнувшего моста в течение 10 дней

Планируется построить насыпь с водопропускными трубами и защитными ограждениями.Возможной причиной обрушения проезжей части моста через реку Голомысовку стал проезд большого количества грузовиков с перегруженными строительными материалами, как сообщили в администрации Пермского муниципального округа.

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