NMCD: напитки из кофемашин в офисах могут повышать уровень холестерина

Группа шведских ученых из Университета Уппсалы и Технологического университета Чалмерса выяснила, что кофе, приготовленный в большинстве офисных кофемашин, содержит высокие уровни веществ, повышающих уровень холестерина.
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