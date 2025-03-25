Соборная мечеть Нового Уренгоя открылась после реконструкции

В Новом Уренгое завершилась реконструкция Соборной мечети. Обновленное здание уже стало местом приема гостей в Рамадан — месяц обязательного мусульманского поста, который завершается праздником Ураза-байрам.
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