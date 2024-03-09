В Казани 8 марта произошло 140 ДТП

За 8 марта в Казани было зафиксировано 140 ДТП с тремя пострадавшими. Кроме того, в этот день сотрудниками Госавтоинспекции были задержаны 9 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 4 человека, не имеющих права управления транспортным средством.