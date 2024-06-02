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Астрологический прогноз для всех знаков Зодиака с 3 по 9 июня 2024 года

Астрологический прогноз для всех знаков Зодиака с 3 по 9 июня 2024 года

ОВЕН (21.03 — 20.04) На этой неделе влияние планет добавит вам радости, оптимизма и уверенности. На работе ваши свежие идеи станут той движущей силой, которая поможет вам достичь более высокого положения.

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