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"Бывшие" никак не договорятся, как правильнее не дружить с Россией...

автор - Вечер у камина Как только энергетический кризис перестал быть страшилкой и стал явью, вся лакированная и лучезарная дружба бывших союзных республик против России осыпалась, обнажив гнилые, дурнопахнущие зубы.

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Комментарии
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volkov
Игорь Кузнецов
Сами же спровоцировали рост цен на энергоносители. А это повлечёт за собой рост цен на минеральные удобрения, снижение конкурентноспособности предприятий и продукции предприятий и подорожание продуктов для населения.
Неужели русофобство так затуманивает мозги, что о состоянии своей страны не думают? Или у власти сейчас такие дуболомы? Но ведь они же вроде не сами по себе, в ЕС состоят. Или там всё так построено, или нам инфу не под тем углом дают.
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6 час.
Татьяна Тихомирова
Сталин нужен.
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