"Бывшие" никак не договорятся, как правильнее не дружить с Россией...

volkov

Игорь Кузнецов Сами же спровоцировали рост цен на энергоносители. А это повлечёт за собой рост цен на минеральные удобрения, снижение конкурентноспособности предприятий и продукции предприятий и подорожание продуктов для населения.

Неужели русофобство так затуманивает мозги, что о состоянии своей страны не думают? Или у власти сейчас такие дуболомы? Но ведь они же вроде не сами по себе, в ЕС состоят. Или там всё так построено, или нам инфу не под тем углом дают.