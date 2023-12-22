Юрий Кот Две важнейшие вещи прозвучали сегодня на заседании коллегии Минобороны из уст фактически двух первых лиц в противостоянии с Западом.
Как будем делить Украину?
Комментарии
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Natalija Osminina
Потерь, конечно, будет всё меньше и меньше - по мере того, как у Украины будет заканчиваться дальноствольное и высоточное оружие. Благодаря этому доосвобождение территорий 4-х областей пройдет с меньшей кровью. К середине лета СВО встанет на этих границах в позиционных боях. И будет охранять эти границы еще года 3, пока Украина, будет пребывать в Гражданской войне внутри оставшихся от границ после их обрезания. И трогать её нельзя! Украина должна денацифицироваться ЗА СВОЙ СЧЕТ! Западную Украину будет денацифицировать Европа. Восточную- Россия (благо там еще куча неосвобожденных территорий в границах 4-х заявленных Российскими)- будет чем заняться после её освобождения- и инфраструктурой и населением). А Центральная Украина, на которой останется не более 3-х миллионов жителей, будет денафицироваться самостоятельно В тяжелой трудовой нищей жизни, в махновщине и петлюровщине. Пока не перегорит и не перепреет.
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1 час.
Natalija Osminina
А почему останется 3 миллиона? Считаем. За зиму 10 миллионов украинцев уйдут в Европу, города опустеют из-за невозможности жить без воды, тепла и света. Останется 8 миллионов. Малая часть из них - в российской зоне, которую еще надо освободить. БОльшая часть в западной Украине, котороая отойдет к Европе. В центральной Украине больше 3 миллионов не останется. В основном жители деревень.
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1 час.
ОТ
Олег Тимофеев
План с Украиной западу зашел и в дальнейшем подобное практиковать на территории бывшего СССР он будет это очевидно. Не дать возродиться СССР даже в урезаном виде.
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18 мин.
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