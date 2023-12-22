Как будем делить Украину?

Natalija Osminina

Потерь, конечно, будет всё меньше и меньше - по мере того, как у Украины будет заканчиваться дальноствольное и высоточное оружие. Благодаря этому доосвобождение территорий 4-х областей пройдет с меньшей кровью. К середине лета СВО встанет на этих границах в позиционных боях. И будет охранять эти границы еще года 3, пока Украина, будет пребывать в Гражданской войне внутри оставшихся от границ после их обрезания. И трогать её нельзя! Украина должна денацифицироваться ЗА СВОЙ СЧЕТ! Западную Украину будет денацифицировать Европа. Восточную- Россия (благо там еще куча неосвобожденных территорий в границах 4-х заявленных Российскими)- будет чем заняться после её освобождения- и инфраструктурой и населением). А Центральная Украина, на которой останется не более 3-х миллионов жителей, будет денафицироваться самостоятельно В тяжелой трудовой нищей жизни, в махновщине и петлюровщине. Пока не перегорит и не перепреет.