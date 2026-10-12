Суверенитет натолкнулся на магнит

Запуск производства высококачественных постоянных неодимовых магнитов под угрозой: за два года до запуска завода «Росатом» так и не определился с источниками сырья и не закупил оборудование Постоянные неодимовые магниты — важнейший элемент многих высокотехнологичных изделийчитайте на monocle.
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