Суверенитет натолкнулся на магнит

Запуск производства высококачественных постоянных неодимовых магнитов под угрозой: за два года до запуска завода «Росатом» так и не определился с источниками сырья и не закупил оборудование Постоянные неодимовые магниты — важнейший элемент многих высокотехнологичных изделийчитайте на monocle.