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Аргументы и Факты

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Взрывы важных целей в Николаеве напугали НАТО: главная новость СВО 29 июля

Взрывы важных целей в Николаеве напугали НАТО: главная новость СВО 29 июля

Российские военные нанесли серию точечных ударов по военным объектам в Николаевской области. Под атаку беспилотников, вероятно, попали места базирования иностранных специалистов в Очакове, а также склады с боеприпасами и резервуары с горючим в порту Николаева.

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