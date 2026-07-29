Взрывы важных целей в Николаеве напугали НАТО: главная новость СВО 29 июля

Российские военные нанесли серию точечных ударов по военным объектам в Николаевской области. Под атаку беспилотников, вероятно, попали места базирования иностранных специалистов в Очакове, а также склады с боеприпасами и резервуары с горючим в порту Николаева.
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