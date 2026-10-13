Три сухогруза за 9 суток: Украина и её союзники теряют торговый флот в Чёрном море В ночь на 13 октября в исключительной экономической зоне Болгарии в акватории Чёрного моря произошла вторая за последние 8 суток атака беспилотников на торговые суда.