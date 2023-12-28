Зачем Путин постоянно‏ просит‏ переговоры? Как утверждают на Западе

АС

Анатолий Страшко

Сейчас в СМИ у них будет нарастать нарратив о необходимости переговоров, так как обе стороны истекают кровью и обессилели. И будет всё больше фейков появляться, как тяжело стало жить в России. Вот яйца уже по 100 с лишним, вот инфляция уже за 7%, вот рубль уже за 100, вот скоро всех начнут как и на Усраине забривать в армию и много, много другого увидим. А у нас всё смелее начнут выползать, те кто с кукишами в кармане пока. Мы готовы к этому? Время покажет. И цены на яйца тоже покажут. Сын Патрушева это знает.