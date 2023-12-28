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Зачем Путин постоянно‏ просит‏ переговоры? Как утверждают на Западе

Зачем Путин постоянно‏ просит‏ переговоры? Как утверждают на Западе

КОШКИН Как там в песне поётся? "Уж я к ней и так и этак, со словами и без слов.". Это к тому, что Запад сейчас очень мечтает затянуть нас в какой-нибудь очередной "Хасавюрт".

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Сейчас в СМИ у них  будет нарастать нарратив о необходимости переговоров, так как обе стороны истекают кровью и обессилели. И будет всё больше фейков появляться, как тяжело стало жить в России. Вот яйца уже по 100 с лишним, вот инфляция уже за 7%, вот рубль уже за 100, вот скоро всех начнут как и на Усраине забривать в армию и много, много другого увидим. А у нас всё смелее начнут выползать, те кто с кукишами в кармане пока. Мы готовы к этому? Время покажет. И цены на яйца тоже покажут. Сын Патрушева это знает.
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17 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Нечего набиваться в таких случаях на какие-либо переговоры , к тому же они нам вовсе и не нужны . А раз они не знают , что делать дальше , то пусть последуют совету философу , РАБА мыслителя , считающего себя философом - ксанфа , который также загнал себя в цейт-нот . Так вот он же посоветовал ему -   ПОЙТИ и ВЫПИТЬ  МОРЕ
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17 час.
Виктор Луговой
...без закуски.
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17 час.

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