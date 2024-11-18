Апологет ПСТГУ Тимофеев заявил, что Александр Суворов заслуживает канонизации

Заведующий отделением апологетики Православного Свято-Тихоновского государственного университета (ПСТГУ), протоиерей Александр Тимофеев заявил, что фельдмаршал Александр Суворов заслуживает канонизации и пользуется безграничным почитанием в народе.
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