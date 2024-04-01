Катастрофа: стало известно о необдуманном шаге ЕС в отношении России

Влад Владимиров

Образно выражаясь : из-за своей же личной головы эта вся старая Европа вновь там оказалась в "заднем месте". Т.е. по вине своей русофобии они остепениться не смогли. Теперь они, похоже, тихо все уйдут в забвенье...