Русская весна
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Русская весна

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Катастрофа: стало известно о необдуманном шаге ЕС в отношении России

Катастрофа: стало известно о необдуманном шаге ЕС в отношении России

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Комментарии
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Влад Владимиров
Образно выражаясь : из-за  своей же личной головы эта вся старая Европа  вновь там оказалась в &quot;заднем месте&quot;. Т.е. по вине своей русофобии они  остепениться не смогли. Теперь они, похоже, тихо все уйдут в забвенье...
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12 час.
СЗ
Светлана Зуева
Сумашедший европейский колхоз с тремя прибалтийскими хуторами.....
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10 час.

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