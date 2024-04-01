Европа совершила необдуманный шаг, пытаясь сделать из России врага, пишет издание Advance. «Европа попыталась любой ценой превратить Россию в угрозу своей жизни Вооруженный конфликт на Украине стал стратегической катастрофой для Европы.
Катастрофа: стало известно о необдуманном шаге ЕС в отношении России
Комментарии
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Влад Владимиров
Образно выражаясь : из-за своей же личной головы эта вся старая Европа вновь там оказалась в "заднем месте". Т.е. по вине своей русофобии они остепениться не смогли. Теперь они, похоже, тихо все уйдут в забвенье...
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12 час.
СЗ
Светлана Зуева
Сумашедший европейский колхоз с тремя прибалтийскими хуторами.....
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10 час.
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