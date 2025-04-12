В Саранске разработают онлайн-гонки по России

Саранская IT-компания "Фоксхаунд" представила игровой многопользовательский гоночный проект "Командиры бездорожья", в рамках которого можно будет принять участие в онлайн-гонках по дорогам России, сообщает ТАСС.
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