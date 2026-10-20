На перегоне Владимир – Боголюбово 32-летний мужчина перед посадкой в служебный автомобиль напал с ножом на сотрудника транспортной полиции и нанёс ему несколько ранений, после чего скрылся и был задержан при силовой поддержке ОМОН «Невский».