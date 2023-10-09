Уже рванула из Израиля: напуганную Пугачеву заметили в аэропорту

Зоя

сама виновата,мозгами нужно было шевелить,переоценила свое влияние на россиян и власть... думала станет вожддем сопротивления против Путина в России,прокололлась по полной,советчики оказались не те... Эх,старушка,век прожила,а ума не нажила,будешь мотаться теперь по всему свету..жаль детей...Когда бежала,забыла о детях и их будущем......нет тебе прощения... Самый умный в России оказался Артемий Лебедев,вот молодец,не пресмыкается,говорит как есть,приносит пользу своим трудом,любит свою страну такой какая она есть....