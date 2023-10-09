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7дней.ru

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Уже рванула из Израиля: напуганную Пугачеву заметили в аэропорту

Уже рванула из Израиля: напуганную Пугачеву заметили в аэропорту

СМИ пишут о том, что дом народной артистки в Герцлии опустел. Алла Пугачева соцсетиВ прессе появились сообщения о том, что Алла Пугачева собрала вещи и покинула Израиль, где она жила с весны 2022 года.

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Комментарии
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Зоя
сама виновата,мозгами нужно было шевелить,переоценила свое влияние на россиян и власть... думала станет вожддем сопротивления против Путина в России,прокололлась по полной,советчики оказались не те... Эх,старушка,век прожила,а ума не нажила,будешь мотаться теперь по всему свету..жаль детей...Когда бежала,забыла о детях и их будущем......нет тебе прощения... Самый умный в России оказался Артемий Лебедев,вот молодец,не пресмыкается,говорит как есть,приносит пользу своим трудом,любит свою страну такой какая она есть....
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1 д.
ГАЛИНА КНЯЗЕВА
Скачут с места на место,как сраные коты по помойкам!!
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1 д.
ВД
Вовладар Даров
Блохи тоже скачут, где хорошо
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7 час.

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