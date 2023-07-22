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Reuters: Сенат США выступил против попытки привязать военную помощь Украине к расходам на оборону стран-членов НАТО

Reuters: Сенат США выступил против попытки привязать военную помощь Украине к расходам на оборону стран-членов НАТО

Верхняя палата Конгресса Соединенных Штатов выступила против попытки привязать военную помощь киевской стороне к расходам на оборону государств, входящих в Североатлантический альянс.

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