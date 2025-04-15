Марочко: бойцы ВС РФ стали вдвое чаще сбивать гексакоптеры ВСУ у Волчанска

Использование дешевых легких дронов позволило бойцам ВС РФ вдвое увеличить число уничтожаемых гексакоптеров в окрестностях города Волчанск и села Липцы в Харьковской области, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко.
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