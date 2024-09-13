Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Путин, введи войска!». Почему Кремль не спешит

«Путин, введи войска!». Почему Кремль не спешит

Алексей Муратов.   Обыватель иногда не может объяснить, почему Кремль не реагирует на призывы «Ввести войска» или немедленно нанести сокрушающий удар по противнику.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Диванные войска дружными рядами обгаживают и Россию и Путина и ВСЕХ. А мы вас на заметочку....🤣
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59 мин.
Людмила Лиханова
Статья толковая, взвешенная, ну а всепропальщики или всевперед -вам совет: ВПЕРЕД НА ФРОНТ И ТАМ ПРОЯВИТЕ СЕБЯ, ВОЕВАТЬ ТАМ ЭТО НЕ ШЛЕПАТЬ ПО БУКОВКАМ.
Ответить
56 мин.
Людмила Лиханова
Статья толковая, взвешенная, ну а всепропальщики или всевперед -вам совет: ВПЕРЕД НА ФРОНТ И ТАМ ПРОЯВИТЕ СЕБЯ, ВОЕВАТЬ ТАМ ЭТО НЕ ШЛЕПАТЬ ПО БУКОВКАМ.
Ответить
55 мин.

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