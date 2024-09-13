Алексей Муратов. Обыватель иногда не может объяснить, почему Кремль не реагирует на призывы «Ввести войска» или немедленно нанести сокрушающий удар по противнику.
«Путин, введи войска!». Почему Кремль не спешит
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Людмила Лиханова
Диванные войска дружными рядами обгаживают и Россию и Путина и ВСЕХ. А мы вас на заметочку....🤣
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59 мин.
Людмила Лиханова
Статья толковая, взвешенная, ну а всепропальщики или всевперед -вам совет: ВПЕРЕД НА ФРОНТ И ТАМ ПРОЯВИТЕ СЕБЯ, ВОЕВАТЬ ТАМ ЭТО НЕ ШЛЕПАТЬ ПО БУКОВКАМ.
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56 мин.
Людмила Лиханова
Статья толковая, взвешенная, ну а всепропальщики или всевперед -вам совет: ВПЕРЕД НА ФРОНТ И ТАМ ПРОЯВИТЕ СЕБЯ, ВОЕВАТЬ ТАМ ЭТО НЕ ШЛЕПАТЬ ПО БУКОВКАМ.
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55 мин.
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