«Путин, введи войска!». Почему Кремль не спешит

Людмила Лиханова Диванные войска дружными рядами обгаживают и Россию и Путина и ВСЕХ. А мы вас на заметочку....🤣

Людмила Лиханова Статья толковая, взвешенная, ну а всепропальщики или всевперед -вам совет: ВПЕРЕД НА ФРОНТ И ТАМ ПРОЯВИТЕ СЕБЯ, ВОЕВАТЬ ТАМ ЭТО НЕ ШЛЕПАТЬ ПО БУКОВКАМ.