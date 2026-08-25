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Аргументы недели

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Племенной завод «Бугры» сбрасывал отходы в приток реки Сабы

Племенной завод «Бугры» сбрасывал отходы в приток реки Сабы

В Лужском районе племенной завод «Бугры» сбрасывал отходы животноводства в приток реки Сабы. Лабораторные анализы подтвердили превышение нормативов загрязняющих веществ, предприятию объявлено предостережение.

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