Племенной завод «Бугры» сбрасывал отходы в приток реки Сабы

В Лужском районе племенной завод «Бугры» сбрасывал отходы животноводства в приток реки Сабы. Лабораторные анализы подтвердили превышение нормативов загрязняющих веществ, предприятию объявлено предостережение.
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