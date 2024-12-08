«Я не был желанным ребенком», – Ревва о сложных отношениях с матерью

Известный артист и певец Александр Ревва недавно попал в скандал на фоне празднования «Песни года». В откровенном интервью шоумен поделился трудными отношениями с матерью, Любовью Николаевной, которые накалены до предела последние два десятилетия.
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