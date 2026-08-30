Главный международный людоед самоуверенно проспал скачок в совершенствовании оружия

И гиперзвук США профукали: Отставание от России и Китая в ключевых направлениях оборонки ввергает Америку в шок Создать эффективный перехватчик против маневрирующих блоков «Авангард» или «Циркон» в ближайшее 10 лет американцы не в состоянии Константин Ольшанский Пентагон и Белый дом выстраивали внешнюю политику на догме о технологическом превосходстве США.
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